Die sogenannten Roten Blöcke im Einweisungsgebiet für Obdachlose in der Bayreuther Straße (West) sollen abgerissen und durch neue Wohnhäuser ersetzt werden. Das hat der Stadtrat nach Angaben der Verwaltung am Montag in nicht-öffentlicher Sitzung entschieden. Pläne dafür gibt es schon seit Jahren, das Projekt hatte sich jedoch immer wieder verzögert. Die Mitglieder des Stadtrats folgten mit dem Beschluss der Empfehlung des Bau- und Grundstücksausschusses. Zunächst sollen Container-Ausweichquartiere für die Bewohner der Abrisshäuser zwischen den Wohnhäusern und auf einem Bolzplatz errichtet werden. Nach dem Abriss der bisherigen Gebäude sollen dann neue Notunterkünfte in veränderter Form entstehen. Umquartiert werden der Verwaltung zufolge rund 120 Menschen. Die Stadt rechnet damit, dass die Aufträge für die Errichtung der Ausweichquartiere im Oktober vergeben werden können. Die Aufträge für Abriss und Neubau der Notunterkünfte sollen im November folgen.