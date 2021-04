Ein Wohnmobil ist am Donnerstag um 11.45 Uhr in der Dürerstraße im Stadtteil Süd in Brand geraten. Warum, das steht noch nicht fest. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.