Am Ufer des Großparthweihers in Oggersheim ist am Montagabend ein Gebüschstreifen in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 21 Uhr alarmiert und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache noch unklar. Bei den Ermittlungen habe sich ergeben, dass kurz vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr mehrere Jugendliche weggerannt seien. Weitere Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2403.