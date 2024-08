In der Nacht auf Freitag ist die Polizei zu einem brennenden Roller auf einem Wirtschaftsweg nahe der Friedrich-Ebert-Halle im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim gerufen worden. Das Fahrzeug war nach Ermittlungen der Polizei kurz zuvor in der St.-Gallus-Straße gestohlen worden. Warum es in Flammen stand, ist laut Polizei noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich per Telefon unter 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.