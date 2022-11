Ein brennender Mülleimer hat laut Polizei am Montagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 9 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Brand in der Schillerschule (Mundenheim) aus. Zuvor war der Meldealarm betätigt worden. Auslöser war ein brennender Mülleimer in einer der Toiletten des Gebäudes. Dieser war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Lehrer gelöscht worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773.