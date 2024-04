Ein Kinderwagen hat am Samstag gegen 18.30 Uhr in der Mannheimer Innenstadt Feuer gefangen. Laut Feuerwehr war der Kinderwagen im Treppenhaus eines Wohnhauses in den I-Quadraten abgestellt. Die Berufsfeuer konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.