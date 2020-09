Ein brennender Grill hat am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz in der Ludwigshafener Innenstadt gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr war der Grill auf einem Balkon im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße in Brand geraten. Den Bewohnern des Hauses sei es gelungen, das Feuer mit einem Handlöscher noch vor dem Eintreffen der Wehrleute zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Löschzug in der Fußgängerzone sorgte bei den Passanten für Aufsehen. Der Einsatz war gegen 18.30 Uhr beendet.