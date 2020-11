Unbekannte haben am Sonntag gegen 16.30 Uhr in einem Hinterhof in der Prinzregentenstraße (Hemshof) Paletten und Gemüsekisten in Brand gesetzt. Anwohner konnten das Feuer mit Hilfe von Feuerlöschern löschen, informiert die Polizei. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.