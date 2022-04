An zwei Stellen in Oggersheim haben in der Nacht auf Mittwoch Mülltonnen gebrannt. Laut Polizei meldeten Anwohner in der Mannheimer Straße am Dienstag um 23.10 Uhr einen brennenden Papiercontainer. Er stand im überdachten Zufahrtsbereich zwischen zwei weiteren Containern. Weil die Anwohner rechtzeitig auf den Brand aufmerksam wurden, brannte der Behälter nicht vollständig ab. Die Feuerwehr löschte, Schaden am Gebäude gab es keinen. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei unklar.

Lauten Knall gehört

Einen weiteren Fall gab es in der Dürkheimer Straße, wo ein Zeuge am Mittwoch um 3 Uhr ein Geräusch hörte. Um 3.45 Uhr folgte ein lauter Knall, auf den hin er aus dem Fenster schaute. Dabei sah der Zeuge laut Polizei, dass die Mülltonnen an der Hauswand des Nachbarhauses herunterbrannten. Er rief sofort die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Hauswand und ein Kabel wurden beschädigt. Von den sechs Mülltonnen, die an der Hausfassade standen, waren die fünf Papiermülltonnen komplett abgebrannt, die Biomülltonne teilweise. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, der Schaden beträgt etwa 4000 Euro. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2773 zu melden. Im März hatten bereits Mülltonnen in Süd, in Edigheim und in Mundenheim gebrannt. Bislang gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass es zu diesen Fällen einen Zusammenhang gibt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte. Es werde aber geprüft. In Oggersheim gab es 2020 und 2021 eine Serie mit mehreren Mülltonnen- und Altkleidercontainerbränden im Stadtteil. Damals konnte die Polizei einen 38-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.