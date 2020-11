Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte in der Maudacher Straße und in der Tiroler Straße (Gartenstadt) mehrere Müllsäcke und Mülltonnen angezündet. Nach Angaben der Polizei sind dadurch eine Hauswand und ein Gartenzaun beschädigt worden. Der Schaden liegt bei 2500 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.