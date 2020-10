Auf rund 60.000 Euro schätzt die Polizei die Höhe eines Schadens, der in der Nacht auf Sonntag bei einem Garagenbrand im Mannheimer Stadtteil Niederfeld entstanden ist. Nach Angaben der Polizei war gegen 5.30 Uhr die Meldung eingegangen, dass am Hans-Sachs-Ring eine Garage in Brand stehe. Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. „Da die Brandursache derzeit noch unklar ist, hat die Kriminaldirektion Heidelberg die Ermittlungen übernommen“, heißt es im Polizeibericht.