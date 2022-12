Zwei Fahrgäste in einem Linienbus sind am Freitag bei einem Unfall verletzt worden. Sie mussten der Polizei zufolge in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr in der Maudacher Straße (Gartenstadt). Der Bus musste aufgrund eines bremsenden Autos ebenfalls stark abbremsen. Zwei Insassen stürzten im Bus zu Boden und verletzten sich leicht. Zu einer Kollision zwischen dem Linienbus und dem abbremsenden Pkw kam es nicht.