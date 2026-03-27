Ein Bremsmanöver hat am Freitagvormittag auf der Autobahn 656 in Fahrtrichtung Mannheim den Verkehr kurzzeitig zum Stillstand gebracht. Ein Lastwagenfahrer war kurz nach 11 Uhr zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und dem Autobahnkreuz Mannheim unterwegs, als ihn eine BMW-Fahrerin sowie ein unbekannter weißer Wagen bis zum Stillstand ausbremsten, teilt die Polizei mit. Der folgende Verkehr kam dadurch ebenfalls kurz zum Stehen, da mehrere Verkehrsteilnehmer stark bremsten, um einen Unfall zu verhindern. Zuvor soll der BMW der Frau durch den Lastwagen abgedrängt worden sein. Die Hintergründe sind laut Mitteilung bislang unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 47090 entgegen. Auch Verkehrsteilnehmer, die gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich zu melden.