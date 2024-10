Einen Motorroller der Marke Piaggo haben Unbekannte am Montag zwischen 15.50 und 16.30 Uhr in der Bremserstraße ( Hemshof) gestohlen. Den Zeitwert des Rollers gibt die Polizei in ihrem Bericht mit 500 Euro an. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.