Der Hauptausschuss hat sich am Montag mit großer Mehrheit für eine Videoüberwachung von Müllecken in Ludwigshafen ausgesprochen. Im Herbst startet in Ludwigshafen – wie berichtet – ein sechsmonatiges Pilotprojekt, bei dem vier noch nicht näher benannte Hotspots im Stadtgebiet mit Videokameras beobachtet werden. SPD, CDU und FWG betonten, dass eine Videoüberwachung angesichts der Fallzahlen bei der illegalen Müllentsorgung gestestet werden müsse. Die FDP betonte, dass eine Kameraüberwachung nur das letzte Mittel sein dürfe. Die Grünen bezweifelten, ob Videokameras die Probleme lösen können. Skepsis war auch bei der Zustimmung des Grünen Forums zu spüren. Die Linke war gegen eine Videoüberwachung und befürchtete einen „Dammbruch“ – Kameras könnten dann auch bei anderen Problemen eingesetzt werden.

„Müssen reagieren“

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) meinte, sie wolle eigentlich auch keine Überwachung der Bürger, aber in Sachen Müll habe die Stadt alles andere ausprobiert. Alle Gebührenzahler müssten die Abfuhr des illegalen Mülls mitfinanzieren. „Wir müssen reagieren“, betonte Steinruck.

Seit 2010 haben sich die jährlichen Fallzahlen illegaler Müllablagerungen nach Angaben des Umweltbereichs auf 5000 verzehnfacht. 1700 Fälle wurden im ersten Halbjahr 2022 registriert. Brennpunkte sind die Stadtteile Nord-Hemshof, Süd und Mitte. Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann steht hinter dem Projekt.