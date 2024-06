Im „Loch“ auf dem Berliner Platz steht Wasser. An den Rändern wächst frisches Grün in die Höhe. Der Stadtrat hat nun die Weichen gestellt, dass auf der Baustelle bald wieder etwas passiert. Ein neuer Investor will dort ein Büro- und Geschäftshaus errichten, das als neues Rathaus im Gespräch ist.

Seit Jahren liegt die Baugrube für das insolvente „Metropol“-Hochhausprojekt in der Ludwigshafener Innenstadt brach. Unweit des S-Bahnhofs passieren täglich