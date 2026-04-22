Pizza statt Parkettpolizei, barfuß statt Berührungsangst: Im Eintanzhaus wird „Volkstanz“ nicht konserviert, sondern befreit. Der Auftakt zu einem geselligen Projekt.

Das mehrmonatige Projekt Folk Dance Party 2.0 entwickelt einen Tanz aus diversen Traditionen. Die erste von drei Partys war eine Probe, bei der auch Gäste mitmachen konnten – und sofort Teil des Ganzen wurden: „Tolle Stimmung und Miteinander“, sagen Beate und Olaf Düvel. Man spüre die unterschiedlichen Energien einzelner Tribes und erlebe die Essenz jeder Tanzkultur und dass hier Freude vor Perfektion stehe.

Die Stimmung am Samstag: warm, neugierig. Tische um die Tanzfläche, Pizza als soziales Schmiermittel, Gespräche als Vorprogramm. Dann die Musik: Eine rumänische Gruppe hebt an mit Geigen und Kontrabass – erst behutsam, dann immer schneller, bis der Puls im Raum mitgeht. Die Teilnehmer wandern von Tisch zu Tisch, stellen sich vor, nennen ihre Tänze. Begegnung als Choreografie.

Tänze, die von Fußball erzählen

„Hi, ich bin Kosta“ sagt Konstantinos Sykoutris, der griechischen Volkstanz ebenso lebt wie Voguing – urban, queer, präzise. Nina Paschke lebt auf in Hip Hop und jamaikanischer Dancehall Fusion, ihre Freundin Vika steht in der Zirkustradition, praktiziert Flow Art, Feuertanz, Hula Hoop und Oriental Tribal Fusion. Schimmernde Chiffontücher schwenkend setzen sich Sayeh Nikgohar, Derya Dinc und Deniz Beren Akural an den Tisch, haken kleine Finger ein, formen einen Energiekreis – ein Vorausdeuten auf Hochzeit, Gemeinschaft, Ritual. Marie Schweigert und Olivia Tendoh aus Kamerun und Kongo kündigen Tänze an, die vom täglichen Leben erzählen, mitunter auch von Kochen und Fußball – und sprühen dabei vor Lebensfreude.

Abgucken und nachahmen

Geleitet wird das Projekt vom österreichischen Choreografen Simon Mayer und seiner Partnerin Hannah Shakti Bühler. Die beiden holen ländliche Traditionen aus dem alpenländischen Raum ins Jetzt: Drehen, Klatschen, Schütteln, Schuhplatteln fließen nahtlos ins Urbane, erhalten eine coole groovig-bouncende Grundierung. Im gemeinsamen Kreis werden Folktänzer und Gäste zum Tribe. Bewegung feiert Gemeinschaft. Vergleiche, Bewertung, Perfektion weichen Prinzip spontaner Verständigung: „Abgucken, nachahmen, Spaß haben“.

Bunte Gewänder bei Bihu

Die Musik kommt vom Band, die Stile sind gemixt, Versatzstücke von Schlager, R’n’B, Dancehall und Balkan-Groove. Drei Generationen tanzen, die meisten barfuß – Jam-Session statt Dresscode. In bunte Gewänder gewickelt sind Rrishika Kakoty und Remya Ramachandran Nair. Sie stammen aus dem Nordwesten Indiens wie ihr Bihu-Tanz, bei dem sie mit Nachstellschritten und einladenden Handakzenten Freude verbreiten.

Dann treibt ein Balkan-Zirkus-Mix das Tempo: Reifen werden herumgereicht, gleiten über Arme, rotieren um Hüften, Beine, Köpfe. Ein rumänischer Tanz in drei Reihen, angeleitet von Geiger Ionel, steigert sich über Kreuzschritte ins Atemlose. Polonaise, Girlanden, Spiel. Dann teilt sich der Kreis zum Catwalk, und Kosta wirbelt durch Voguing-Sequenzen vom einleitenden Duckwalk bis zum finalen Dip, der Sterbende-Schwan-Pose am Boden. Jubel, Applaus. Und zwischendurch immer wieder Innehalten, atmen, Energie sammeln im gemeinsamen Summen. Und wieder hinein ins Vergnügen.

„Folk Dance 2.0“ ist kein Schaulaufen, sondern ein Zusammenkommen. Hier zählt nicht das richtige Schrittchen, sondern das richtige Gefühl – und das entsteht, wenn man spielt, improvisiert und sich traut, gemeinsam unperfekt zu sein.

Zum Weiterlesen

Einen Hintergrund über das Projekt, das auf eine große Party am 27. Juni hinsteuert, lesen Sie hier.

Termin

Mittanzen erwünscht: Die nächsten öffentlichen Treffen „Meet the Folks“ gibt es am Donnerstag, 14. Mai und Freitag, 19. Juni jeweils ab 19.30 Uhr im Eintanzhaus. Die finale FolkDanceParty 2.0 mit Publikum und Gästen steigt am Samstag, 27. Juni, 20 Uhr im Eintanzhaus Mannheim, G4, www.eintanzhaus.de .