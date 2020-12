Die Adventskonzerte der Brasserie sind seit vielen Jahren ein Höhepunkt der Vorweihnachtszeit. Nicht nur spielen die fünf Blechbläser exzellente Musik, oft in eigenen originellen Arrangements. Das Quintett hat außerdem viel Humor und bietet deshalb immer eine unterhaltsame Show.

In diesem Jahr muss das Konzert räumlich weit getrennt von den Zuhörern stattfinden. Es ist als Livestream aus der Mannheimer Johanniskirche zu erleben. Immerhin: Die Zuhörer werden nicht das Problem haben, keinen Platz mehr in der ausverkauften Kirche zu finden. Über die Künstler-Agentur Allegra bekommen alle Interessenten einen Platz in der ersten Reihe. Zumindest in Gedanken können die Zuhörer sich zum Christmas-Shopping nach New York träumen, aber genauso gut besinnlich am Kamin den Abend genießen. „Einen Klang nach Zimt und Zucker“ und „Puderzucker-Momente“ verspricht die Ankündigung. Und keine Angst: Kitschig waren die Brasserie-Konzerte noch nie.

Das Quintett wurde 1999 in Schifferstadt gegründet. Mit dabei sind die beiden Trompeter Manuel Viehmann und Björn Bein, Konstantin Päßler an der Posaune, Matthias Berkel bläst das Horn und Karl Berkel spielt die Tuba. Viehmann ist Solist bei den Bielefelder Philharmonikern, Bein ist Trompetenlehrer, Karl Berkel Solist am Staatstheater Cottbus, sein Bruder Solohornist bei den Bremer Philharmonikern. Päßler ist kein hauptberuflicher Musiker, hält aber im Quintett bestens mit. Er führt charmant und witzig durch das Programm.

