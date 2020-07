Die Kriminalpolizei sucht aufgrund der Ermittlungen zweier Brände in Oppau nach Zeugen. Am 12. Juli gegen 1 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße ein Feuer aus. Ursache ist den Ermittlungen zufolge das Inbrandsetzen eines im Treppenhaus abgestellten Kinderwagens gewesen. Die Bewohner löschten das Feuer selbst. Schaden: 250 Euro.

30.000 Euro Sachschaden

Am 14. Juli zwischen 1.30 und 2.20 Uhr wurden in der Bürgermeister-Trupp-Straße Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf Abfallsäcke und auf Fenster eines Einfamilienhauses über. Eine Anwohnerin erlitt Atemwegsreizungen. Schaden: 30.000 Euro. Die Kripo vermutet einen Zusammenhang der Taten. Hinweise unter 0621/963-2773.