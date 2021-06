Nach einem Brand in einem Oggersheimer Hochhaus ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. In der Nacht zum Mittwoch war Feuer im Keller ausgebrochen. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden vier Bewohner verletzt ins Krankenhaus gebracht, 21 Menschen wurden wegen leichter Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Der Rauch aus dem Keller hatte sich über den Aufzugschacht auf die angrenzenden Flure verteilt. Von den 187 Anwohnern des Hochhauses wurden 25 Personen über eine Drehleiter und mit Fluchthauben gerettet. Das gesamte Gebäude in der Bertolt-Brecht-Straße wurde evakuiert. Durch das Feuer wurden Teile des Kellers und des Treppenhauses stark verrußt. Es entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro. Brandermittler der Kriminalpolizei waren am Mittwoch vor Ort und untersuchten den Brandherd im Keller. Die Experten schlossen einen technischen Defekt als Brandursache aus und gehen von einer Brandstiftung aus, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Wer in dem Haus etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2773 zu melden.