Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Oppau einen Papiercontainer in Brand gesetzt. Das Feuer in der Breitscheidstraße wurde gegen 4.30 Uhr bemerkt. Der Container wurde durch das Feuer zerstört, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen für die Brandstiftung. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222. Im Januar 2022 ist es in der Breitscheidstraße schon zu Brandstiftungen gekommen. Dabei wurden Müllcontainer und auch Sperrmüll angezündet. Durch die Hitzeausstrahlung des Feuers wurden damals ein geparktes Auto sowie ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Die Berufsfeuerwehr verhinderte noch größere Schäden.