Die Polizei sucht Zeugen einer Brandstiftung in Mundenheim. Am Dienstag fanden Beamte um 3.45 Uhr ein Auto auf einem Parkplatz im Kappesgartenweg. Der Innenraum war durch einen Schmorbrand stark beschädigt. Weil im Fahrzeuginneren Brandbeschleuniger gefunden wurden, wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Am Dienstag um 19.10 Uhr war das Auto noch unbeschädigt. An dem BMW X5 entstand Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Wer hat verdächtige Personen im Kappesgartenweg gesehen oder kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.