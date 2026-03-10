Brandstifter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Rheingoldstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau einen Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro verursacht. Wie die Polizei meldet, haben Unbekannte gegen 23.30 Uhr einen Müllcontainer angezündet und dadurch mehrere Anwohner eines Wohnhauses gefährdet. Der Müllcontainer befand sich in einer Unterführung unter dem Gebäude. Durch die Flammen wurde laut Bericht auch die Decke der Unterführung in Mitleidenschaft gezogen, sodass der Brand auf das Gebäude überzugreifen drohte. Vier Anwohner mussten das Haus, in dem ein Unternehmen Arbeiter untergebracht hat, vorsorglich verlassen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Da die Polizei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon ausgeht, dass der Brand mutwillig gelegt wurde, sucht das Revier Mannheim-Neckarau nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621 83397-0.