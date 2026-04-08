Der jüngste Brand an der Ernst-Reuter-Realschule in Gartenstadt ist für die CDU ein Warnsignal. Stadt und Polizei müssten enger zusammenarbeiten, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Bei der mutmaßlichen Brandstiftung im Eingangsbereich der Realschule war am Ostersonntag ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Die Kripo ermittelt.

Die CDU in der Gartenstadt zeigte sich erschüttert über den Vorfall. Bereits in der Vergangenheit habe es an der Ernst-Reuter-Realschule sowie an der benachbarten Grundschule wiederholt Fälle von Vandalismus und Brandstiftungen gegeben. Allein in diesem Jahr seien mehrere Einbrüche und Brandstiftungen an der Grundschule gemeldet worden.

Leonhard Eichner, Fraktionssprecher der Ortsbeiratsfraktion, und Lukas Muciek, Vorsitzender des Ortsverbands, fordern ein umfassendes Maßnahmenpaket, um die Sicherheit auf den Schulgeländen zu erhöhen. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören unter anderem eine verstärkte Überwachung durch mobile Videotechnik, die Verbesserung der Brandmeldeanlagen, eine erhöhte Einbruchsicherheit durch modernisierte Schließsysteme sowie eine verbesserte Beleuchtung und Zugangskontrollen zum Gelände, damit sich dort keine unbefugten Personen aufhalten. Muciek kündigte an, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Ortsbeiratssitzung zu setzen.