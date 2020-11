Weil er am Samstag ein Haus in Mannheim-Käfertal in Brand gesetzt haben soll, ist ein 28-Jähriger verhaftet worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Mann nach vorausgegangenen Streitigkeiten mit anderen Bewohnern das mehrstöckige Gebäude auf bislang unbekannte Art und Weise angezündet haben. Anschließend packte er offenbar seine Habseligkeiten und flüchtete. Als das Feuer ausbrach, befanden sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft mindestens 14 weitere Bewohner in dem Haus. Zwei Männer wurden auf der Flucht vor den Flammen leicht verletzt.

Das Mehrfamilienhaus brannte vollständig aus und ist einsturzgefährdet. Der 28-jährige Verdächtige wurde noch am frühen Samstagmorgen am Hauptbahnhof Mannheim von der Bundespolizei festgenommen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.