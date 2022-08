Die Stadt Mannheim weist darauf hin, dass in Grünanlagen oder auf Grünstreifen falsch geparkte Autos aufgrund der aktuellen Trockenheit Brände auslösen können. Trockenes Laub oder Gras könnten sich durch die Hitze der Autoteile entzünden. Die städtische Verkehrsüberwachung lege daher einen besonderen Fokus auf dieses Problem. Im Juni und Juli wurden 135 Verstöße in Grünanlagen und 460 Verstöße auf Grünstreifen geahndet, so die Verwaltung. Die Falschparker werden mit Bußgeldern von 55 Euro bis 100 Euro bestraft.