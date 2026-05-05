Ein Brand hat ein Dienstfahrzeug der Deutschen Rentenversicherung (DRV) im Mannheimer Stadtteil Rheinau völlig zerstört. Der Vorfall ereignete sich laut DRV in der Nacht von Sonntag auf Montag. Warum der VW Polo in Brand geriet, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache, die Schadenshöhe liegt bei rund 20.000 Euro. Die Deutsche Rentenversicherung bittet um Mithilfe bei der Aufklärung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621 833970 entgegen.