[Aktualisiert 10.20 Uhr] Am frühen Samstagmorgen stand eine Wohnung im sechsten Stock eines Wohnhauses in der Ludwigshafener Schulstraße in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr war das betroffene Stockwerk völlig verraucht. Das Gebäude wurde evakuiert. Laut Polizei retteten sich mehr als 100 Personen aus dem siebenstöckigen Gebäude. Ein Bewohner wurde von der Feuerwehr gerettet.

Fünf Bewohner wurden demnach mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr hatte zuvor von vier leicht Verletzten berichtet.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen noch nicht vor. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.