Die Feuer-Serie geht weiter: In der Nacht zum Mittwoch sind in Ludwigshafen erneut Mülleimer in Brand geraten. Nach Polizeiangaben wurde gegen 1.20 Uhr eine qualmende Tonne in der Heinigstraße in der Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand der Container bereits in Flammen, die Feuerwehr löschte das Feuer. Außerdem brannte nur einige Meter entfernt ein weiterer Mülleimer. Beide Tonnen wurden durch das Feuer zerstört. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die genaue Ursache für die Brände ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621/963-2122.