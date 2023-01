Nach dem Brand in einem Zweifamilien-Haus in der Friedensstraße (Rheingönheim) bei dem am 2. Januar ein 70-jähriger Mann gestorben ist, hat die Polizei jetzt bekanntgegeben, dass es keine Hinweise auf vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen gibt. „Nach dem Ergebnis der Ermittlungen dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt am Raumthermostatregler ursächlich für den Brand gewesen sein“, teilen die Beamten zum Feuer mit, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Auch im Fall des Brandes in einer Wohnung in der Oberstraße (Mundenheim, 2. Januar), wurde der Brandort durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Auslöser dürfte nach Ansicht der Experten eine nicht sachgemäß an einem Holzschrank befestigte Lampe gewesen sein. Die Schadenshöhe wird nach der Untersuchung ebenfalls auf 20.000 Euro geschätzt.