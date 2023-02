Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen um 6.44 Uhr zu einem Hausbrand in die Bruno-Körner-Straße nach West gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Treppenhaus und Keller völlig verraucht. Der Brand im Kellerbereich konnte schnell gelöscht werden. Nach der Belüftung des Treppenraums konnten die Bewohner das Gebäude ungefährdet verlassen. Eine Person wurde per Drehleiter in Sicherheit gebracht. Da die Gas- und Stromversorgung durch den Brand beschädigt wurde, ist das Gebäude aktuell nicht nutzbar. Die betroffenen Bewohner werden momentan in einem Hotel betreut und versorgt. Von der Wohnungsbaugesellschaft GAG wird eine Ersatzunterbringung geplant. Es gab keine Verletzten. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und die Polizei. Außerdem waren ein Notarzt sowie die Technischen Werke vor Ort. Ferner unterstützte die Einheit Maudach der Freiwilligen Feuerwehr die Kollegen.