In einem Vereinsheim am Oggersheimer Backsteinweiher (Saumgartenweg) hat es am späten Mittwochabend gebrannt. Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 22.59 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Gebäude bereits voll in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen „mittleren fünfstelligen Bereich“ geschätzt. Die Brandursache ist laut Polizei bislang noch nicht klar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Weitere Einsätze für die Feuerwehr

Die Feuerwehr hatte es zeitgleich mit zwei weiteren Einsätzen im Stadtgebiet zu tun: ein Einsatz mit auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall und eine Rauchentwicklung im Freien. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zur Unterstützung angefordert.