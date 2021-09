Zu einem Brand in der Fontanestraße im Stadtteil Süd ist die Feuerwehr am Samstag um 15 Uhr gerufen worden. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte den Notruf gewählt, weil in einer Nachbarwohnung ein Rauchmelder piepte und er angebranntes Essen roch. Weil auf Klopfen und Klingeln niemand antwortete, öffnete die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge die Wohnungstür. Die Einsatzkräfte fanden den schlafenden Bewohner in der leicht verrauchten Wohnung und führten ihn ins Freie. Ursache für die Verrauchung war angebranntes Essen auf dem Herd. Der Bewohner wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Ludwigshafener Krankenhaus transportiert.