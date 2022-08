Der Brand am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Dill-Straße in Süd (wir berichteten) hat laut Polizei einen Sachschaden von 10.000 Euro verursacht. Die Ursache für das Feuer, bei dem sechs Menschen kurz nach 4 Uhr von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet wurden, ist weiterhin unklar. Der 64-jährige Bewohner kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.