Bei einem Brand am Dienstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Herzogenried ist eine 57 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Kurz vor 10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands in einem Reihenhaus alarmiert. Nach derzeitigem Stand brach das Feuer in der Küche aus – es kam zu starker Rauchentwicklung. Ein sich in der Wohnung befindlicher Hund hinderte Rettungskräfte zunächst, das Haus zu betreten. Ein Polizeihundeführer fing das Tier schließlich ein. Die Bewohnerin wurde über eine Drehleiter aus dem Haus gerettet. Sie wurde mit einer akuten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Schaden: 20.000 Euro.