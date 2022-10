Zu einem Wohnungsbrand sind die Rettungskräfte am Dienstagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus in die F-Quadrate gerufen worden. Das Feuer war wurde laut Polizei schnell gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Bereich um den Brandort wurde abgesperrt, sämtliche Bewohner des 40-Parteienhauses wurden vorsorglich evakuiert, konnten nach rund einer halben Stunde ihre Wohnungen aber wieder betreten. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist offenbar noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge kann ein fahrlässiges Verhalten eines Bewohners nicht ausgeschlossen werden.