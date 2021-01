Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache eines Brands aufgenommen, der sich am frühen Sonntag in einem Haus in der Speyerer Straße in Oggersheim ereignet hat. Die Feuerwehr wurde um 1.27 Uhr alarmiert. Bei ihrem Eintreffen war das zweigeschossige Gebäude stark verraucht. Der Brandherd wurde im Keller lokalisiert und schnell gelöscht. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es gab keine Verletzten. Durch die starke Rauchentwicklung waren laut Feuerwehr „umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen“ erforderlich. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Technischen Werke Ludwigshafen sowie die Polizei.