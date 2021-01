Ein technischer Defekt in einem Kellerraum könnte nach Angaben der Polizei die Ursache für den Brand in der Nacht zum Sonntag in Oggersheim sein. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass der Brandherd in dem Kellerraum war, in dem sich auch der Sicherungskasten befindet. Man habe keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung gefunden. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Die Feuerwehr war um 1.27 Uhr alarmiert worden, weil es in einem Haus der Speyerer Straße brannte. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das zweigeschossige Gebäude war stark verqualmt. Die Feuerwehr war mit 17 Kräften im Einsatz.