Zu einem Hausbrand ist die Feuerwehr am Montag um 22.38 Uhr nach Mundenheim in die Oberstraße gerufen worden. Vor Ort sei das Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stark verraucht gewesen. Durch schnelles Eingreifen hätten brennende Möbel in einer der Wohnungen jedoch schnell gelöscht werden können, so die Polizei. Die Bewohner konnten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen, Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Die vom Brand betroffene Wohnung sei derzeit unbewohnbar. Die Bewohner der restlichen Wohneinheiten könnten ihre Wohnungen jedoch weiterhin nutzen. Die Brandursache ist unklar. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit 29 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen sowie die Polizei und der Leitende Notarzt.