Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Sandhofen hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag das Gebäude komplett geräumt. Das Feuer war laut Wehr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen, die Wohnung war schließlich total verraucht. Verletzt wurde aber niemand. Was die Ursache für das Feuer war, stand am Donnerstag noch nicht fest, auch die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert.