Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu einem Brand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in der Kropsburgstraße (Mundenheim) aufgenommen, der – wie berichtet – am Donnerstag kurz vor 14 Uhr im Flur eines oberen Stockwerks des Gebäudes ausgebrochen war. Dabei sei eine Frau infolge der Rauchentwicklung leicht verletzt worden, so die Polizei. Die Feuerwehr hatte zunächst von zwei Verletzten berichtet. Nach derzeitigem Stand wurden Kleidung und zwei Kinderwagen durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro. Wegen des starken Qualms im Treppenhaus mussten die Wehrleute neun Menschen, darunter ein Kind, aus dem Haus retten. Die Bewohner wurden unter einer sogenannten Fluchthaube ins Freie gebracht. Auch sechs Katzen, darunter vier Babykatzen, konnten gerettet werden. Eine Wohnung in dem Haus sei durch den Brand nicht mehr bewohnbar gewesen. Die Stadt sorgt für die weitere Unterbringung der fünfköpfigen Familie. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit neun Fahrzeugen, der Rettungsdienst, die Technischen Werke (TWL) und die Polizei. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.