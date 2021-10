In einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße im Stadtteil Süd ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Der Polizei zufolge brannte eine Fußmatte vor einer Wohnungstür. Das Feuer konnte von einer Anwohnerin gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache dauern derzeit an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.