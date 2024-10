In einem leerstehenden Gebäude in Mannheim-Wohlgelegen hat es einen Brand gegeben. Dies teilte die Feuerwehr Mannheim mit. Der Brand in der Käfertaler Straße konnte allerdings schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zwei Trupps der Feuerwehr waren unter Atemschutz im Einsatz. Im Anschluss wurde mit der Entrauchung des Gebäudes begonnen.