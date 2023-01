Einen Brand in einer Kaffeerösterei hat es am Freitagnachmittag in Mannheim-Neckarau gegeben. Laut Polizei überhitzte offenbar das Abzugsrohr. Warum es das tat, ist noch unklar. Es sei zu einer größeren Rauchentwicklung gekommen, hieß es. Der Inhaber alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Etwa 40 Personen, die sich in einem anderen Teil des Gebäudes aufhielten, konnten laut Polizei selbstständig das Gelände verlassen. Sie seien unverletzt geblieben. Lediglich der Inhaber sei vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt worden. Die Feuerwehr konnte das Problem schnell lösen. Nachdem das Gebäude gelüftet worden war, kehrten alle Angestellten ins Gebäude zurück. An der Anlage soll nur ein geringer Sachschaden entstanden sein.