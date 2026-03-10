[aktualisiert: 16.15 Uhr] Am Dienstagvormittag ist es in einem Haftraum in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt zu einem Brand gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist der Brand nach derzeitigem Ermittlungsstand vorsätzlich von einem 19-jährigen Insassen verursacht worden. Zwei Vollzugsbeamte konnten das Feuer löschen, zogen sich dabei jedoch leichte Verletzungen durch Rauchgasintoxikation zu. Beide wurden kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt. Auch der 19-jährige Inhaftierte erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vor Ort medizinisch betreut.

Der Brand wurde um 10.15 Uhr gemeldet. Feuerwehr und Polizei waren wenige Minuten später vor Ort. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen übernommen.