Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Nacht auf Samstag in der Bertolt-Brecht-Straße (Oggersheim) zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr Ludwigshafen das Haus räumen, dabei 120 Personen evakuieren und das Feuer löschen, bevor es auf andere Wohnungen übergreifen konnte. Drei Bewohner wurden den Beamten zufolge zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die betroffene Wohnung im fünften Stock brannte laut Polizei vollständig aus, Personen hätten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht darin befunden. Der Sachschaden wird auf bis zu 300.000 Euro geschätzt. Die betroffene sowie fünf weitere Wohnungen sind laut Polizei aktuell nicht mehr nutzbar. Die Bewohner der unversehrten Wohnungen hätten noch in der Nacht in diese zurückkehren können. Während der Löscharbeiten war die Bertolt-Brecht-Straße für zirka vier Stunden gesperrt.