Wegen eines Brandes in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Süd ist am Dienstagabend um 22.11 Uhr die Feuerwehr ausgerückt. Wie die Brandbekämpfer mitteilen, rauchte es beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus einem Fenster in der Arnulfstraße. Der Grund: Angebranntes Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr musste löschen und lüftete anschließend die Wohnung. Die Mieterin wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst betreut.

Neben zwölf Feuerwehrleuten waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.