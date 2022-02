[Aktualisiert: 17.55 Uhr]

Am Dienstag, kurz vor 16 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in T6 gerufen. Laut Polizei kam starker Rauch aus einer dortigen Gaststätte. Offenbar war kurz vorher in der Küche des Lokals ein Feuer ausgebrochen. Die Mitarbeiter vor Ort hatten das Gebäude bereits verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Das Wohngebäude ist laut Polizei weiterhin bewohnbar. Auch die Gaststätte wurde wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Der Friedrichsring war für etwa 70 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt.