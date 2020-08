Brandstiftung ist nach den Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft die Ursache für das Feuer am Sonntagmorgen in der Friesenheimer Friedrich-Profit-Straße. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 70-jährige Mieter der betroffenen Wohnung, der schwer verletzt wurde, das Feuer selbst gelegt hat. Der Mann sei am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet, dass der 70-Jährige wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Das Feuer war am Sonntag gegen 7.40 Uhr ausgebrochen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 80.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.