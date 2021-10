Bei einem Brand in der Gartenstadt ist am Montag ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet in der Edenkobener Straße bei Arbeiten einer Baufirma in einer Garage gegen 13 Uhr ein darunter befindlicher Kellerverschlag in Brand. Die Arbeiter löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Verletzte gab es nicht.